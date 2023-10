La Cour internationale de justice se penche sur la question de la torture en Syrie

Les trois pays précités pourront plaider leur cause ces mardi et mercredi.

Selon les plaignants, le régime syrien torture des civils depuis 2011, lorsque les manifestations en faveur de la démocratie ont été violemment réprimées. "Les violations des droits humains comprennent la torture et d'autres peines et traitements inhumains et dégradants", affirment les Pays-Bas et le Canada.