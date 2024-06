La Cour suprême américaine refuse de restreindre les interventions de l'Etat auprès des réseaux sociaux

Par une majorité de six voix, celles des trois progressistes et de trois des six conservateurs, dont le président de la Cour, John Roberts, les juges considèrent que les plaignants, dont les procureurs généraux de deux Etats républicains, la Louisiane (sud) et le Missouri (centre), n'ont pas d'"intérêt à agir", condition pour saisir la justice.

La décision d'appel, déjà suspendue par la Cour suprême, est donc annulée.

Une cour d'appel ultraconservatrice avait limité les contacts entre la Maison Blanche ainsi que des agences fédérales, dont les autorités sanitaires et le FBI, et les géants d'internet, au nom du Premier amendement de la Constitution qui garantit la liberté d'expression.

Cette décision, confirmant largement une injonction d'un tribunal de première instance, leur ordonnait de s'abstenir de "faire pression" sur ces entreprises ou de les "encourager significativement" à retirer des contenus taxés par l'administration du président démocrate Joe Biden de désinformation sur la vaccination contre le Covid-19 ou les résultats des élections.