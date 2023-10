La Cour suprême américaine se plonge dans le marigot du découpage électoral partisan

L'actuelle majorité républicaine à la Chambre des représentants tenant à quelques sièges, toute inflexion de la jurisprudence de la Cour suprême pourrait déterminer la marge de manoeuvre du prochain président des Etats-Unis. Et ce, d'autant plus que les cartes électorales font l'objet de contentieux judiciaires dans une dizaine d'Etats.

Au coeur des discussions, le découpage électoral partisan, dit "gerrymandering", consistant à déplacer les frontières des circonscriptions au gré des intérêts de la formation au pouvoir.

La Cour suprême majoritairement conservatrice a décidé en 2019 que ce charcutage ne relevait pas de la compétence des tribunaux fédéraux, mais il reste prohibé lorsqu'il se pratique sur des bases raciales et non plus de l'affiliation politique.

Les neuf juges s'intéressaient mercredi à la Caroline du Sud, où la majorité républicaine a "blanchi" la 1ère circonscription, à Charleston, en "exilant 30.000 citoyens afro-américains", soit 62 % de la population noire, selon les magistrats de première instance.