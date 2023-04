La Cour suprême exhortée à décider en urgence du sort de la pilule abortive

Le temple du droit américain, dominé par les conservateurs, se retrouve ainsi de nouveau saisi d'un dossier portant sur l'avortement, dont l'issue est on ne peut plus incertaine.

La bataille judiciaire en cours, dernier rebondissement dans l'assaut contre le droit à l'avortement aux Etats-Unis, a pour enjeu l'accès sur tout le territoire américain à la mifépristone.

En combinaison avec un autre médicament, cette pilule est utilisée pour plus de la moitié des avortements aux Etats-Unis, et plus de cinq millions d'Américaines l'ont déjà prise depuis son autorisation par l'Agence américaine des médicaments (FDA), il y a plus de 20 ans.

S'il entre en vigueur, le jugement d'une cour d'appel fédérale prononcé mercredi aurait "des conséquences immenses pour l'industrie pharmaceutique, les femmes ayant besoin d'accéder au médicament, et la capacité de la FDA à mettre en oeuvre son autorité réglementaire", a fait valoir le gouvernement.