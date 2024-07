La Cour suprême reconnait à Trump une "présomption d'immunité" pour ses actes officiels

Par six voix contre trois, celles des six juges conservateurs contre les trois progressistes, la Cour considère que "le président ne jouit d'aucune immunité pour ses actes non officiels" mais qu'il "a droit au moins à une présomption d'immunité pour ses actes officiels".

Donald Trump, en campagne pour revenir à la Maison Blanche, a immédiatement salué une "grande victoire" pour la démocratie.