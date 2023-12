La CPI va "intensifier" ses enquêtes sur d'éventuels crimes de guerre à Gaza

Le procureur en chef de la Cour Pénale internationale (CPI) a promis dimanche que la Cour intensifierait ses efforts pour enquêter sur d'éventuels crimes de guerre dans le conflit qui oppose depuis bientôt deux mois Israël et le Hamas, à l'issue d'une visite en Israël et dans les territoires palestiniens.

Karim Khan a souligné que sa visite n'était pas "de nature investigatrice" mais a dit avoir pu parler à des victimes des deux côtés du conflit.

Après l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre, qui a fait 1.200 morts et 240 otages, Israël a lancé une vaste opération sur la bande de Gaza pour tenter de venir à bout du Hamas. Les bombardements et les combats menés par Israël depuis ont fait plus de 15.000 morts, principalement des civils, selon le Hamas