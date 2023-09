La Croix-Rouge internationale donne un million d'euros

Le séisme, d'une magnitude de 6,8, a secoué la région montagneuse située au sud de Marrakech, causant la mort de plus de 2.100 personnes et en blessant 2.400 autres, selon un bilan provisoire dressé dimanche après-midi.

"On évoque plus de 300.000 personnes sans logement, qui ont besoin de nourriture, d'eau, de soins, de couvertures et de médicaments", ajoute M. Elsharkawi. Les besoins augmentent d'heure en heure et les sauveteurs n'ont pas encore fouillé toutes les zones montagneuses.

Le Maroc n'a pas encore émis de demande d'aide internationale. Seule l'Espagne a été sollicitée et a envoyé 56 sauveteurs sur place.