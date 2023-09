La Croix-Rouge lance un appel d'environ 100 millions d'euros

La Fédération Internationale des Sociétés de la Croix- Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) a lancé mardi un appel de fonds d'environ 100 millions d'euros pour soutenir les opérations de secours au Maroc après le terrible séisme.

"Nous avons besoin de 100 millions de francs suisses (105 millions d'euros) pour pouvoir répondre aux besoins les plus urgents", tels que la santé, l'eau et l'assainissement et l'hygiène, a déclaré la directrice des opérations du FICR, Caroline Holt, lors d'un point de presse à Genève.