La Défense a besoin de davantage de réservistes

La Défense doit disposer d'une réserve à part entière de 3.500 personnes pour renforcer les unités d'active et la défense du territoire belge dans un contexte de tensions internationales accrues et de guerre en Ukraine, a affirmé vendredi soir le commandant de la composante Terre - numériquement la plus importante des quatre que compte l'armée belge -, le général-major Jean-Pol Baugnée.