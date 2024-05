La dégradation des grands pâturages mondiaux est "gravement sous-estimée", alerte l'ONU

Grandes plaines, savanes, déserts, toundras, plateaux montagneux et autres prairies naturelles: de l'ordre de la moitié de toutes ces étendues, incluant les déserts et les zones humides, sont jugées dans un état dégradé, selon un rapport de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULD).

Le réchauffement climatique, l'étalement urbain, la croissance démographique et l'expansion des terres agricoles sont les principales causes de la destruction de ces espaces, qui couvrent plus de la moitié des terres émergées (80 millions de kilomètres carrés), liste le rapport.

"Les données actuelles, qui estiment la dégradation des pâturages à environ 25%, sont gravement sous-estimées", déclare à l'AFP Pedro Maria Herrera Calvo, auteur principal du rapport.

"Nous pensons que près de 35%, voire 50%, des pâturages sont déjà dégradés", estime-t-il au terme de ses travaux menés avec une douzaines d'experts.