La dépouille d'Aysenur Ezgi Eygi rapatrié en Turquie, obsèques prévues samedi

"Aysenur était une personne très spéciale. Elle était sensible aux droits humains, à la nature, à tout", a-t-il souligné.

La rue qui abrite la maison de la famille a été préventivement barrée jeudi par la police et une tente dressée pour recevoir les condoléances, a constaté l'AFP. Au cimetière, la tombe a déjà été creusée.

Outre les parents de la jeune femme de 26 ans, son compagnon est également présent à Didim où résident toujours son grand-père et au moins un oncle.

- "Prière funéraire" -

Une association étudiante de la province d'Aydin, où est située Didim, appelle également à une "prière funéraire" samedi en début d'après-midi.

La Turquie a dénoncé avec force la mort d'Aysenur Ezgi Eygi, tuée le 6 septembre par des tirs israéliens lors d'une manifestation à Beita, près de Naplouse.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé que son pays fera tout "pour que la mort d'Aysenur Ezgi ne reste pas impunie".

Le parquet général d'Ankara a ouvert une enquête sur sa mort.

"Nous continuerons à défendre les droits d'Aysenur. Nous ne pouvions pas rester silencieux alors que notre concitoyenne a été illégalement martyrisée par des assaillants israéliens", a affirmé le ministre de la Justice.

La Turquie envisage d'émettre des mandats d'arrêts internationaux selon les résultats de l'enquête, a-t-il précisé.

Le ministre a également appelé le rapporteur spécial de l'ONu sur les exécutions extrajudiciaires et arbitraires à créer une commission d'enquête indépendante et à rédiger un rapport à ce sujet.

"Nous poursuivrons ensuite notre travail pour transmettre ce rapport (du procureur d'Ankara, ndlr) au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, afin de l'inclure dans la procédure pour génocide contre Israël en cours devant la Cour internationale de justice et dans l'enquête en cours devant la Cour pénale internationale", a-t-il ajouté.

L'armée israélienne a estimé mardi "très probable" que des tirs provenant de ses hommes aient tué "indirectement et involontairement" la jeune femme.

Le président américain Joe Biden qui avait évoqué la veille un "accident" s'est dit mercredi "indigné et profondément attristé" par cette mort et a appelé Israël à "en faire plus" pour qu'un tel drame ne se répète pas.