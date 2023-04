La détention du journaliste américain par Moscou est "totalement illégale", affirme Biden

"Nous apprécions l'appel du président Biden aujourd'hui, qui nous a assuré que l'Etat américain faisait tout ce qui était en son pouvoir pour ramener (Evan) à la maison aussi rapidement que possible", a déclaré la famille du journaliste du Wall Street Journal, dans un communiqué publié par Dow Jones, maison mère du média new-yorkais.

La Maison Blanche a indiqué plus tard que Joe Biden avait échangé par téléphone depuis l'avion présidentiel Air Force One avec les proches d'Evan Gershkovich.

"En plus d'être un journaliste reconnu, Evan est un fils et un frère bien-aimé. Il y a un vide dans nos coeurs et dans notre famille qui ne sera pas comblé tant que nous ne serons pas réunis", ajoutent les proches du journaliste.

L'arrestation d'Evan Gershkovich, a été annoncée le 30 mars par les services de sécurité russes.

Le département d'Etat a officiellement déterminé lundi que M. Gershkovich était "détenu de façon arbitraire par la Russie", selon le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken, ce qui permet de confier le dossier à l'émissaire spécial pour les otages, Roger Carstens, et de lui allouer des fonds spécifiques.