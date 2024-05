La diaspora congolaise appelle à cesser tout soutien militaire avec le Rwanda

La diaspora congolaise, dans un communiqué du "Conseil international congolais" (CIC), appelle la communauté internationale à réagir face aux massacres commis dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), en commençant par mettre fin à tout soutien militaire avec le Rwanda.

Cet appel intervient quelques jours après le bombardement meurtrier survenu vendredi dans un camp de déplacés de la périphérie de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Au moins neuf personnes ont péri dans l'attaque - dont le Rwanda est tenu responsable, notamment par la diplomatie américaine.

"Le Rwanda, à travers les forces rebelles du M23, vient une fois de plus de semer l'effroi, la mort et la désolation dans l'est de la RDC en bombardant le camp de réfugiés de Mugunga, tuant des enfants majoritairement", a déploré le président du CIC, Joseph Mbeka.