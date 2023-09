La fanfare d'un lycée se rendait à un camp musical aux Etats-Unis : leur bus dévale un ravin, deux personnes sont décédées

Un bus transportant des membres de la fanfare d'un lycée qui se rendait dans un camp musical est sorti de l'autoroute et a dévalé un ravin escarpé dans l'État de New York, jeudi 21 septembre, tuant deux personnes et en blessant des dizaines d'autres, dont plusieurs grièvement.

Le gouverneur de l'État de New York, Kathy Hochul, a déclaré lors d'une conférence de presse quelques heures plus tard qu'il était probable qu'un pneu avant défectueux ait contribué à l'accident, bien que la cause de l'accident fasse toujours l'objet d'une enquête.