La Fashion week de New York mise sur la jeunesse et la nouveauté

Une nouvelle saison de défilés, la Fashion week de New York, démarre vendredi avec un calendrier peu fourni en grands noms mais plein de jeunes créateurs et de signatures émergentes, sa marque de fabrique désormais.

Le bal de cette saison "automne-hiver 2023" s'ouvre vendredi avec Rodarte, l'une des rares marques de renom à revenir dans le calendrier new-yorkais. Autre retour, le créateur aux défilés toujours théâtralisés Thom Browne, nouveau président du syndicat de la mode américaine (CFDA), qui succède à Tom Ford.

"Il y a très peu de noms (au calendrier) qui comptent sur le marché américain", souligne auprès de l'AFP Jacqueline Quinn, professeure à la Fashion Institute of Technology (FIT) et à la Parsons School of Design de New York, qui confie que ses élèves ont les yeux davantage tournés vers Paris ou Milan.

Parmi les têtes d'affiche, on pourra tout de même compter sur les habitués Proenza Schouler, Altuzarra, Coach, Sergio Hudson, Carolina Herrera, Gabriela Hearst ou Michael Kors.

- Rihanna au Super Bowl - Mais le programme, qui s'achève le 15 février, compte une fois de plus nombre d'absents, comme Tom Ford, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren ou Marc Jacobs, qui a présenté sa collection à New York, mais la semaine dernière.

Tout un symbole, c'est au Super Bowl, à Phoenix dimanche soir, que la chanteuse Rihanna, qui exposait il y a quelques années à New York ses collections de lingerie Fenty, fera son grand retour avec le concert de la mi-temps. Conséquence, cette saison de prêt-à-porter automne-hiver 2023 offre surtout une avalanche de jeunes talents ou de nouvelles marques. C'est le cas d'Elena Velez, 28 ans, désignée "créatrice émergente de l'année" aux récompenses du CFDA, qui s'est fait connaître en jouant sur des formes déstructurées et en incorporant dans ses créations l'artisanat du Midwest, comme les métaux rappelant l'héritage industriel de Milwaukee, sa ville natale. Autour d'une vingtaine de créateurs inscrits au calendrier ont moins de 30 ans, comme le natif du Nigeria basé à New York Taofeek Abijako (Head of State), l'Indienne Kanika Goyal (KGL) ou Emma Gage (Melke). - Magie du défilé - Pour Elena Velez, la pandémie de Covid-19 a créé "un regain du désir de vivre, ça rappelle la fragilité de la vie et cela incite les jeunes comme moi à s'enhardir dans leurs passions". Une vitalité précaire: "pour être honnête, la durée de vie d'une jeune marque n'est pas très longue", ajoute-t-elle à l'AFP.