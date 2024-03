La Fed maintient ses taux élevés inchangés et prévoit toujours trois baisses cette année

La Réserve fédérale américaine (Fed) a maintenu mercredi ses taux inchangés, qui demeurent au plus haut depuis plus de vingt ans, et elle conserve le projet de réduire le coût du crédit par trois fois cette année.

Les taux au jour le jour restent entre 5,25% et 5,50%, a annoncé la Fed dans un communiqué, après une décision unanime des membres du Comité monétaire (FOMC).