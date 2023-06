La fin de la mission de l'ONU au Mali sur la table du Conseil de sécurité

Dans ces conditions, alors que le Conseil de sécurité se préparait à examiner une reconduction du mandat, possiblement modifié, c'est finalement la fin pure et simple de la mission la plus coûteuse de l'ONU (1,2 milliard de dollars par an) qui se profile.

Le projet de texte vu par l'AFP -- qui aura besoin pour être adopté de 9 voix sur 15, sans veto d'un membre permanent-- dispose "mettre un terme au mandat de la Minusma (...) à partir du 30 juin".

Les Casques bleus cesseraient leurs activités dès le 1er juillet pour se concentrer sur l'organisation de leur départ, "avec l'objectif de terminer ce processus d'ici le 31 décembre 2023".