La France appelle la Chine à accroître son aide aux Palestiniens

Les présidents chinois Xi Jinping et français Emmanuel Macron ont évoqué lundi le conflit Israël-Hamas dans un appel téléphonique, disant vouloir "éviter une crise humanitaire plus grave", selon la télévision d'État chinoise.

"Les deux chefs d'État ont échangé leurs points de vue sur le conflit israélo-palestinien et estiment tous deux que la priorité absolue est d'éviter une nouvelle détérioration de la situation entre la Palestine et Israël, en particulier pour éviter une crise humanitaire plus grave", selon le compte-rendu de CCTV.

"À ce jour, ce soutien est extrêmement limité, de l'ordre d'environ un million de dollars par an, et nous encourageons donc au plus haut niveau les autorités chinoises à faire beaucoup plus", a dit l'Élysée à des journalistes. Paris appelle aussi Pékin à utiliser son "influence" sur les pays du Proche-Orient pour "éviter toute escalade" dans le conflit entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas.