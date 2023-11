La France envoie le porte-hélicoptères Dixmude en soutien hospitalier à Gaza

"Un nouvel affrètement d'un avion transportant plus de 10 tonnes de fret médical pour le début de semaine" a aussi été annoncé. "La France contribuera également à l'effort européen avec des équipements médicaux embarqués sur les vols européens des 23 et 30 novembre", a ajouté l'Élysée.

Le président français et son homologue égyptien sont convenus de "la nécessité d'augmenter le nombre de camions entrant dans Gaza et de renforcer la coordination pour l'acheminement de l'aide humanitaire et le traitement des blessés", a indiqué l'Élysée dimanche.

L'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre a fait environ 1.200 morts en Israël, principalement des civils, selon les autorités.

En représailles, Israël mène une offensive aérienne et terrestre dans le but "d'anéantir" le Hamas, qui a fait au moins 12.300 morts, incluant plus de 5.000 enfants et 3.300 femmes, selon le dernier bilan du gouvernement du mouvement islamiste.