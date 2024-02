La France a fait évacuer 42 personnes de la bande de Gaza

"À la demande de la France, 42 personnes ont pu quitter ce jour la bande de Gaza, par le point de passage de Rafah", vers l'Égypte, indique un communiqué du ministère français des Affaires étrangères, ce qui porte à plus de deux cents le nombre de personnes évacuées de Gaza "sur demande de la France".

Le ministère souligne que l'évacuation annoncée lundi est "le résultat des démarches des autorités françaises, menées au plus haut niveau".

Lors de sa visite en Israël, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Stéphane Séjourné avait été l'occasion de "marquer l'importance que nous attachions à ce que les personnes prises en compte dans notre dispositif d'évacuation soient autorisées à trouver refuge en France", ajoute-t-il.

Les personnes évacuées ont été prises en charge côté égyptien par l'ambassade de France et le Consulat général de France au Caire, en coordination avec les équipes du Centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.