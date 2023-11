La France prête à recevoir des enfants blessés de Gaza dans ses hôpitaux "si nécessaire"

Le Dixmude arrivera en Egypte "dans les prochains jours" et aura pour vocation de "traiter les cas les plus graves et permettre la prise en compte de civils blessés afin de les faire soigner dans les hôpitaux alentour, si nécessaire".

"L'aide humanitaire doit pouvoir arriver le plus rapidement et le plus sûrement possible. Pour cela, il nous faut obtenir une trêve humanitaire immédiate conduisant à un cessez-le-feu", a exhorté le président français au 44e jour de la guerre entre Israël et le Hamas.