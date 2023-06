La France souhaite s'associer au Chili dans l'extraction de lithium (ministre français)

La France souhaite s'associer au Chili pour extraire et exploiter le lithium, un minerai essentiel à la fabrication des batteries des véhicules électriques, a déclaré vendredi le ministre français chargé du Commerce extérieur, Olivier Becht, lors d'une visite dans le pays sud-américain.

La France entend "contribuer à l'aventure chilienne de l'extraction et de l'exploitation du lithium en lien évidemment avec les besoins européens et notamment français", a-t-il assuré, rappelant que le Chili disposait des plus grandes réserves au monde de ce minerai qui enivre l'industrie des batteries électriques et devrait permettre aux voitures de se sevrer du pétrole émetteur de CO2.