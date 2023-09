La frontière américano-mexicaine est la route migratoire terrestre la plus meurtrière

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a enregistré 686 décès et disparitions de migrants à la frontière américano-mexicaine en 2022, ce qui en fait la route terrestre la plus meurtrière jamais enregistrée pour les migrants dans le monde.

Près de la moitié des décès survenus à la frontière entre les États-Unis et le Mexique étaient liés à la traversée des déserts de Sonoran et de Chihuahua, bien plus périlleuse que dans d'autres régions arides où la migration irrégulière est répandue.

Au total, près de 1.500 décès et disparitions de migrants ont été enregistrés à travers les Amériques en 2022, soit environ 8% de moins qu'en 2021. Cependant, ce chiffre est probablement plus élevé que ce que suggèrent les informations disponibles, en raison de l'absence de données officielles émanant du comté frontalier du Texas et des services de secours mexicains.

"Ces statistiques alarmantes nous rappellent que les États doivent prendre des mesures décisives", a déclaré Michele Klein Solomon, directrice régionale de l'OIM pour l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord et les Caraïbes. Cette dernière appelle notamment à une amélioration de la collecte des données.

Depuis le début des mesures en 2014, l'agence onusienne a dénombré 58.447 personnes mortes ou disparues sur la route de l'exil. Malgré le nombre élevé de décès dans la région frontalière entre les États-Unis et le Mexique, la route de la Méditerranée reste la plus meurtrière avec un peu plus de 28.000 décès comptabilisés depuis 2014. L'année dernière, plus de 2.400 personnes ont perdu la vie lors de leur traversée vers l'Europe. Cette année, 2.325 décès ont déjà été recensés.