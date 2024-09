La fumée des incendies en Amazonie gagne des mégalopoles brésiliennes

Carlos FABAL

La fumée des intenses feux de forêt en Amazonie et dans d'autres régions du Brésil gagne des mégalopoles comme Sao Paulo, qui était lundi l'une des villes les plus polluées au monde, et se répand vers le sud du continent.

Près de cinq millions de km2 ont été atteints par la fumée au Brésil, soit environ 60% du territoire, selon les estimations de Karla Longo, chercheuse à l'Institut national de recherches spatiales (Inpe), à partir d'images satellite.