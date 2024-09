La fumée des incendies en Amazonie se répand à travers le Brésil

Pablo PORCIUNCULA

Qualité de l'air en berne à Sao Paulo et Rio de Janeiro, coucher de soleil rouge orangé à cause de la pollution: la fumée des intenses feux de forêt en Amazonie et dans d'autres régions se répand au Brésil, et atteint les pays voisins.

Près de cinq millions de km2 ont été atteints par la fumée au Brésil, soit environ 60% du territoire, selon les estimations de Karla Longo, chercheuse à l'Institut national de recherches spatiales (Inpe), à partir d'images satellite.