La fusée indienne non-habitée Chandrayaan-3 a atterri avec succès sur la Lune

La fusée indienne Chandrayaan-3, non-habitée, s'est posée avec succès sur la Lune, mercredi peu après 14h30, a annoncé l'Organisation indienne pour la recherche spatiale (ISRO). Le moment est doublement historique: non seulement il s'agit du premier alunissage opéré par l'Inde, mais celle-ci devient également le premier pays à envoyer un engin sur le pôle sud de la Lune, largement méconnu.

L'Inde a ainsi intégré le club très fermé des grandes puissances spatiales, composé des États-Unis, de la Chine et de l'Union soviétique.

Chandrayaan-3 comprend un module d'atterrissage baptisé Vikram ("vaillance" en sanskrit) et un robot mobile appelé Pragyan ("sagesse") pour explorer la surface de la Lune, à quelque 384.000 kilomètres de la Terre.

"C'est un jour historique pour le secteur spatial indien", s'est réjoui mercredi (18h00 locales) le Premier ministre Narendra Modi sur le réseau social X (anciennement Twitter).

Quelques jours plus tôt, la Russie avait échoué dans une tentative similaire. Sa sonde Luna-25 s'est écrasée sur le satellite naturel de la Terre. Il s'agissait de la première fusée à être lancée par la Russie vers la Lune depuis 1976. Cet échec rappelle les problèmes de l'industrie spatiale russe, minée par la corruption et le manque d'innovation en pleine course internationale à l'espace.

La Chine, quant à elle, espère envoyer un de ses compatriotes sur la Lune d'ici à 2030, tandis que son programme spatial progresse avec régularité depuis plusieurs décennies. Fin mai, le pays a lancé trois nouveaux astronautes, dont un civil, vers sa station spatiale Tiangong, avec l'ambition de renforcer ses connaissances en matière de vol habité face aux Américains et Russes.