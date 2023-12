La gouverneure de l'Arizona envoie la Garde nationale à la frontière avec le Mexique

"L'Arizona a besoin de ressources et de bras pour rouvrir le point de passage de Lukeville, gérer l'afflux de migrants, et préserver une frontière sûre, ordonnée, et humaine", a-t-elle affirmé.

"Malgré des demandes répétées d'aide, l'administration Biden a refusé de fournir les ressources désespérément nécessaires à la frontière de l'Arizona", a ajouté la gouverneure.

Plusieurs agglomérations proches du poste-frontière de Lukeville en dépendent pour leur survie économique, et sa fermeture a touché des familles des deux côtés de la frontière.