A la grand-messe des conservateurs américains, bonbons Trump et Biden en nazi

Sur l'estrade, on parle de loi et d'ordre, de liberté religieuse et d'un idéal de gouvernement réduit au minimum, pendant que d'autres s'amusent autour d'un flipper qui tourne en dérision l'assaut du Capitole aux Etats-Unis.

"J6 Insurrection", qui se veut un jeu "éducatif", est l'une des attractions les plus prisées de l'édition 2024 du CPAC, la grand-messe annuelle des conservateurs américains, qui se tient cette semaine dans la banlieue de Washington.