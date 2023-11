La grève dans l'automobile aux Etats-Unis fait ralentir l'emploi en octobre

En octobre, 150.000 emplois ont été créés, moins que les 175.000 attendus par les analystes, et moitié moins qu'en septembre, a annoncé vendredi le département du Travail.

Les créations d'emplois ont ralenti plus qu'attendu en octobre aux Etats-Unis, en raison notamment de la grève historique chez les trois grands constructeurs automobiles américains, et le taux de chômage est en légère hausse, à 3,9%.

Les trois grands constructeurs automobiles américains - General Motors, Ford et Stellantis - ont connu une grève inédite de six semaines, qui touche désormais à sa fin, après des accords de principe conclus avec le syndicat UAW.

Ce sont ainsi 33.000 des plus de 45.000 grévistes qui sont venus grossir les chiffres du chômage.

Le taux de chômage a lui augmenté de 0,1 point, pour grimper à 3,9%.

Le président Joe Biden, qui brigue un second mandat à la Maison Blanche, a salué un taux de chômage "inférieur à 4% depuis 21 mois d'affilée, la plus longue période depuis plus de 50 ans".