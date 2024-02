La guerre a déjà coûté la vie à neuf enfants en Ukraine en 2024, selon Unicef

L'Unicef souligne également que les hôpitaux et autres établissements de soin sont endommagés et détruits, ce qui menace davantage de vies en danger en raison de la propagation de maladies et d'affections telles que la pneumonie. "La situation est particulièrement grave pour les enfants qui vivent sur la ligne de front, car les attaques laissent leurs familles sans chauffage ni eau, alors que les températures dépassent rarement le point de congélation à l'heure actuelle", s'alerte l'Unicef.

"La vague d'attaques a endommagé et détruit des habitations, des sources d'énergie, des écoles, des crèches et autres infrastructures civiles en Ukraine depuis le début du mois de janvier. Pour tenter de survivre, les enfants sont souvent contraints de se réfugier dans des caves ou des stations de métro humides et glaciales pendant des heures", assure l'agence onusienne.

Selon l'organisation, plus de 1.820 enfants ont perdu la vie ou ont été grièvement blessés en Ukraine depuis le début de la guerre. Il s'agit uniquement des signalements vérifiés par les Nations unies (Onu), le nombre d'enfants victimes pourrait donc être plus élevé. Trois enfants ont par ailleurs perdu la vie dans la région frontalière russe de Belgorod, il y a un peu plus d'un mois à la suite d'attaques.

L'Unicef appelle toutes les parties à éviter de frapper les civils et leurs infrastructures et s'en tenir aux obligations légales et morales afin de protéger les enfants et les établissements dont ils dépendent. "Les enfants et leurs familles ont besoin de paix", note l'organisation.