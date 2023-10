La guerre gagne une nouvelle ville au Soudan, des milliers de déplacés

"La situation était calme à Wad Achana jusqu'à ce qu'un bataillon de l'armée prenne ses quartiers dans l'ouest de la ville la semaine dernière", a expliqué M. Abdelbaqi. "Trois jours plus tard, les FSR se sont rués sur la ville et ont tout raflé, faisant fuir l'armée" à 35 km vers l'est, a-t-il poursuivi.

La guerre entre l'armée, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane, et les FSR du général Mohamed Hamdane Daglo a fait environ 7.500 morts, selon un bilan très largement sous-estimé en raison des difficultés d'accès sur le terrain.

Elle a également fait plus de cinq millions de déplacés et réfugiés et aggravé la crise humanitaire et sanitaire dans le pays, l'un des plus pauvres au monde désormais ravagé par la dengue et le choléra.