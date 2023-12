La guerre à Gaza a un impact "catastrophique" sur la santé, selon le patron de l'OMS

"Alors que de plus en plus de personnes se déplacent vers des zones de plus en plus réduites, la surpopulation, combinée au manque de nourriture, d'eau, d'abris et d'assainissement adéquats, créent les conditions idéales pour la propagation" des maladies, a-t-il ajouté.

Il a fait état de signes inquiétants de maladies épidémiques qui risquent de s'aggraver avec la détérioration de la situation et l'arrivée des conditions hivernales.

"Le système de santé de Gaza est à genoux et s'effondre", a-t-il ajouté, avec seulement 14 hôpitaux sur 36 fonctionnant avec une certaine capacité, et deux de ces établissements sont situés dans le nord du territoire côtier.