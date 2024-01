La guerre Israël-Hamas entre dans son 4e mois, Blinken en tournée pour prévenir un embrasement

La guerre entre Israël et le Hamas palestinien est entrée dimanche dans son 4e mois sans signe de répit à Gaza, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken appelant l'armée israélienne, qui a poursuivi ses frappes meurtrières, à épargner les civils, mettant en garde contre une extension du conflit.

L'offensive israélienne a fait 22.835 morts à Gaza, majoritairement des civils, selon le dernier bilan du Hamas. Les bombardements y ont rasé des quartiers entiers, déplacé 85% de la population et provoqué une crise humanitaire catastrophique selon l'ONU.

Entamant une tournée dans la région, sa quatrième depuis le 7 octobre, Antony Blinken a estimé "impératif" qu'Israël, soutenu militairement et politiquement par Washington, en fasse plus pour protéger les civils palestiniens à Gaza, dans une conférence de presse à Doha, au côté du Premier ministre qatari, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani.

Le conflit "pourrait aisément se métastaser causant encore plus d'insécurité et plus de souffrances", a-t-il aussi mis en garde, affirmant que les Etats-Unis oeuvraient à "empêcher le conflit de se propager" dans la région.