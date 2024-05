La jetée américaine à Gaza endommagée, l'aide humanitaire suspendue

"La reconstruction et la réparation de la jetée prendront au moins plus d'une semaine", a déclaré Sabrina Singh, porte-parole adjointe du Pentagone, durant un point presse.

"Une fois la réparation et la reconstruction de la jetée terminées, le but est d'ancrer à nouveau la jetée temporaire sur la côte de Gaza et de reprendre la livraison d'aide humanitaire aux personnes qui en ont le plus besoin", a-t-elle ajouté.

Alternative jugée insuffisante par les humanitaires, la jetée américaine n'en est pas à son premier revers. Samedi, quatre embarcations de l'armée américaine utilisées pour cette jetée se sont échouées à cause d'une "mer agitée", selon le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom).

Selon les Nations unies, la quasi-totalité des 2,4 millions d'habitants de la bande de Gaza ont été déplacés par les combats et les bombardements, et se trouvent en situation d'insécurité alimentaire, avec un risque de famine à grande échelle.