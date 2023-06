La journaliste Marine Babonneau, première femme présidente de l'Association de la presse judiciaire

Président pendant six ans, Jean-Philippe Deniau (France Inter), a été élu vice-président ; l'indépendant Pierre-Antoine Souchard et Eric Dussart (La Voix du Nord) ont été reconduits respectivement en tant que trésorier et membre délégué.

Deux nouveaux membres ont rejoint le bureau: Noémie Schulz (CNews) comme secrétaire générale et Thomas Prouteau (RTL) en tant que membre délégué.

Le journaliste du Figaro Stéphane Durand-Souffland, président entre 2005 et 2011, retrouve le bureau en tant que membre délégué.