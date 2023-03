La junte annonce le report du référendum constitutionnel au Mali

Cette Constitution est un élément clé du vaste chantier de réformes invoqué par les militaires pour justifier de continuer à diriger jusqu'en 2024 ce pays confronté à la propagation djihadiste et à une profonde crise multiforme.

"La nouvelle date du référendum sera fixée, après concertation avec l'autorité indépendante de gestion des élections et l'ensemble des acteurs du processus électoral", ajoute le communiqué.

La junte justifie ce report par l'installation des représentations de l'organe de gestion des élections dans toutes les régions du pays et par la volonté de vulgariser le projet de nouvelle Constitution.

"La date du référendum prévu le 19 mars 2023 (...) connaîtra un léger report", a déclaré dans un communiqué lu devant la presse le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement. Ce référendum est la première étape censée être validée par le vote sur la voie d'élections en février 2024 et d'un retour des civils au pouvoir.

La version présentée comme finale de la Constitution, remise le 27 février au chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, affirme l'"attachement à la forme républicaine et à la laïcité de l'État."

Le Mali est en proie depuis 2012 à la propagation djihadiste et aux violences de toutes sortes. La junte a poussé vers la sortie les soldats français en 2022 dans un climat de grande acrimonie et s'est tournée militairement et politiquement vers la Russie.