La junte perd le contrôle d'une ville stratégique à la frontière chinoise

"Le gouvernement, les organisations administratives et les forces de sécurité ne sont plus présentes" à Chinshwehaw, qui borde la province de Yunnan, a indiqué Zaw Min Tun, dans un message enregistré mercredi soir.

L'Armée de libération nationale Taaung (TNLA), l'Armée d'Arakan (AA) et l'Alliance démocratique nationale du Myanmar (MNDAA) ont pris le contrôle de plusieurs postes de contrôle militaire, ainsi que de routes stratégiques pour les échanges avec la Chine, le principal partenaire commercial de la Birmanie.

Plus de 6.000 personnes auraient été déplacées à la suite des affrontements, ont alerté lundi les Nations unies.

Plus du quart des échanges entre la Birmanie et la Chine entre avril et septembre, évaluées à 1,7 milliard d'euros, a transité par Chinshwehaw, selon des données officielles relayées en septembre par un journal d'Etat.