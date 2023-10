La justice new-yorkaise accorde un répit à Trump dans son procès civil pour fraudes

Les audiences, sans jury mais en présence de M. Trump, ont commencé lundi 2 octobre mais ont été précédées le 26 septembre d'une décision surprise en référé du juge Arthur Engoron concluant à des "fraudes répétées" du groupe Trump Organization et ordonnant le retrait de licences commerciales dans l'Etat de New York à Donald Trump et à deux de ses deux fils, Don Jr et Eric.

Dans un arrêt d'une cour d'appel à New York vendredi, rendu public par la presse judiciaire, la justice a refusé de suspendre le procès, mais a décidé de "suspendre la mise en oeuvre de l'annulation des licences commerciales" et la confiscation de sociétés de la famille Trump.

C'est une victoire partielle pour l'ancien président, qui obtient un répit dans le démantèlement partiel de son groupe immobilier ordonné par le juge Engoron la semaine dernière.