La Knesset approuve un projet de loi provisoire visant à désigner l'UNRWA comme terroriste

"Grâce à son aide vitale, l'UNRWA est une bouée de sauvetage pour des millions de Palestiniens et l'agence des Nations Unies constitue l'épine dorsale des efforts de secours en faveur des populations de la bande de Gaza, de Cisjordanie et de la région", a déclaré M. Lockyear. Le secrétaire général craint que si Israël parvient à qualifier l'UNRWA d'organisation terroriste, les autorités israéliennes pourraient perpétuer un discours "qui vilipende et marginalise toute une population et ceux qui lui fournissent de l'aide".

Israël mène depuis des mois une campagne de diffamation contre l'agence. Au début de cette année, Israël a affirmé qu'une douzaine des 13.000 employés de l'UNRWA dans la bande de Gaza avaient participé à l'attaque du Hamas contre le sud d'Israël le 7 octobre. Mais une commission indépendante a statué fin avril qu'Israël n'avait fourni aucune preuve démontrant qu'un grand nombre d'employés de l'UNRWA étaient membres d'organisations terroristes.