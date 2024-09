La KU Leuven "soulagée" par le jugement

"L'endroit occupé n'est pas seulement important comme espace de travail et de rencontres pour nos plus de 5.000 étudiants et centaines de collaborateurs, il servira aussi à l'accueil des plus de 700 étudiants qui vont prochainement débuter leur cursus", souligne Sigrid Somers.

La KU Leuven avait saisi le tribunal début août pour faire cesser l'occupation du bâtiment De Valk, qui durait depuis mai. Trois étudiants avaient également reçu une citation directe à comparaître.