La lutte contre le terrorisme ne se gagne pas que par la force, dit Sánchez à Netanyahu

Il faut aussi offrir un horizon de paix et de sécurité, tant aux Palestiniens qu'aux Israéliens, a ajouté le socialiste espagnol, se référant aux dizaines d'années de lutte que le gouvernement hispanique a mené au sein de ses propres frontières contre le terrorisme, imputable aux séparatistes basques de l'ETA comme à l'extrême droite et à l'islamisme lors des attaques du 11 mars 2004 à Madrid.

Le mouvement islamiste palestinien a mené le 7 octobre une série d'attentats en Israël, qui se sont soldés par la mort de 1.200 personnes, en grande majorité des civils, selon les autorités israéliennes. Le Hamas a également enlevé environ 240 otages, qu'il utilise comme monnaie d'échange. En représailles, l'État hébreu a promis d'"anéantir" le Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, et bombarde sans relâche ce petit territoire palestinien de quelque 360 km². Plus de 14.000 personnes y ont été tuées dont plus de 5.800 enfants, selon le gouvernement du mouvement islamiste.