La Maison Blanche "pas favorable" à une enquête de la Cour internationale contre Israël

"Nous pensons que (la Cour) n'est pas compétente" en la matière, a ajouté Karine Jean-Pierre, qui était plus précisément interrogée sur l'éventuelle émission de mandats d'arrêt contre de hauts responsables israéliens.

Selon le site internet Axios, Benjamin Netanyahu a demandé dimanche au président américain Joe Biden, lors d'une conversation téléphonique, de l'aider à empêcher de tels mandats d'arrêt, qui pourraient viser le Premier ministre israélien lui-même ainsi que le ministre de la Défense et le chef d'état-major.

Le 26 avril, Benjamin Netanyahu avait écrit sur le réseau social X que "la menace d'arrêter des militaires et des responsables de la seule démocratie du Moyen-Orient et du seul Etat juif du monde était scandaleuse", et créerait un "dangereux précédent."