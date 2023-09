La maison du "rêve américain", trop chère pour les jeunes familles

Lorsque Jennie Luhmann et son mari ont voulu acheter une maison, imaginant y voir grandir leur fille, ils ont rapidement déchanté: peu de biens en vente, des acheteurs qui paient comptant, et des taux d'intérêt qui grimpent.

Car les prix de vente sont très élevés, tandis que les taux des prêts immobiliers ont flambé, et ont même atteint en août leur plus haut niveau depuis plus de 20 ans: plus de 7,0% pour un taux fixe sur 30 ans, le plus courant.

L'accession à la propriété semble donc aujourd'hui hors de portée pour une partie des jeunes ménages américains, pris en étau entre leur dette étudiante à rembourser et le coût élevé de la garde d'enfants, au moment où la croissance économique ralentit.

- Millenials vs Baby boomers -