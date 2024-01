La Malaisie investit son nouveau roi, un sultan milliardaire au franc-parler

Au cours d'une cérémonie empreinte de tradition, la Malaisie a investi mercredi son nouveau roi, un sultan milliardaire connu pour son franc-parler et déterminé à jouer un rôle clef pour garantir la stabilité politique de son pays.

"Par ce serment, je (jure) solennellement et sincèrement d'être loyal, de régner de manière juste pour la Malaisie en accord avec les lois et la Constitution", a déclaré le nouveau souverain, lors de l'événement retransmis à la télévision auquel assistait le Premier ministre Anwar Ibrahim et d'autres membres de l'élite dirigeante.

L'an dernier, le sultan avait été désigné comme futur roi de cette monarchie constitutionnelle où, tous les cinq ans, les chefs des familles des neuf anciens royaumes du pays choisissent l'un d'entre eux pour régner sur la Malaisie.

Une cérémonie de couronnement doit avoir lieu dans plusieurs mois.