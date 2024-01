La marine indienne intervient sur un détournement de navire en mer d'Arabie

Cette intervention survient après que l'Inde a annoncé le mois dernier déployer des forces en mer d'Arabie pour protéger les navires de commerce, qui sont attaqués de plus en plus souvent depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas.

"Des commandos de la marine indienne sont montés à bord du MV Lila Norfolk" en mer d'Arabie, et sont chargés de s'assurer "qu'il ne reste aucune des personnes illégales" qui étaient montées à bord, a annoncé la marine indienne vendredi vers 14h00.