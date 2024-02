La marmotte météorologue américaine prédit un printemps précoce

C'est une tradition séculaire et folklorique dans le nord-est des Etats-Unis et au Canada chaque 2 février: une marmotte sort de son terrier pour prédire un hiver plus ou moins long. Bonne nouvelle, cette année, le printemps sera précoce.

La tradition des marmottes météorologues le 2 février a été importée aux Etats-Unis au XIXe siècle par des paysans d'origine allemande qui se fiaient au comportement de l'animal pour savoir quand ensemencer leurs champs.