La ministérielle de l'OMC bute sur l'agriculture, la pêche en danger

La ministérielle de l'OMC jouait vendredi les prolongations pour arracher des accords mais l'impasse dans laquelle semblent s'être engagées les négociations sur l'agriculture menace de faire chavirer un possible arrangement sur la pêche.

Comme à chaque ministérielle, la pression est forte à l'OMC pour que cette dernière affiche des résultats. Cette année les attentes sont particulièrement fortes face à un possible retour à la Maison Blanche de Donald Trump, qui a tout fait pour saper l'organisation durant son premier mandat.

La précédente ministérielle de l'OMC en 2022 à Genève s'était achevée par un certain succès, qualifié de "sans précédent" par la directrice générale de l'organisation, Ngozi Okonjo-Iweala. Les pays avaient acté l'idée de réformer l'OMC et trouvé des arrangements sur l'interdiction des subventions à la pêche illégale et sur les brevets des vaccins anti-Covid.

Cette semaine Mme Okonjo-Iweala, très impliquée dans les négociations, avait appelé à reproduire le "miracle" de Genève en dépit des "vents contraires" économiques et politiques, une demande que le commissaire européen au Commerce, Valdis Dombrovskis, avait qualifié de "véritable défi".

- Marchandage -