La ministre Linard favorable à une exclusion d'Israël du concours Eurovision

Bénédicte Linard a pourtant répondu qu'elle "écrira à la RTBF pour lui demander de soutenir cette position au sein de l'Union Européenne de Radio-Télévision". L'UER, dont RTBF et VRT sont membres, est l'organisatrice du concours Eurovision.

"De même que nous l'avions fait pour la Russie, exclue de compétitions sportives et de l'Eurovision après l'invasion de l'Ukraine, j'estime à titre personnel qu'Israël doit être exclu de l'Eurovision jusqu'à ce que le pays mette fin aux violations flagrantes du droit international à Gaza", a indiqué la ministre, interrogée lors des questions d'actualité du parlement par la cheffe de groupe PTB Alice Bernard. "Cela reste une position personnelle, vous n'agissez pas en tant que ministre", a regretté cette dernière, critiquant également cette prise de position tardive, selon elle.

"C'est aux organisateurs de prendre la responsabilité d'interdire la participation d'Israël tant que la guerre à Gaza se poursuit", a estimé la ministre. "Ce n'est pas à la Belgique de se retirer d'un évènement où Israël participerait".

Alice Bernard avait précédemment souligné que le concours est censé, "selon son règlement, célébrer, entre autres, l'universalité, la diversité, l'égalité et l'inclusivité", des "beaux principes" régulièrement "violés" par la politique israélienne, souligne-t-elle. "On s'apprête à donner une tribune à Israël alors que son armée a déjà tué plus de 30.000 civils à Gaza".