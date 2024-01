La mission japonaise "Moon Sniper" s'apprête à tenter un alunissage historique

La descente vers la Lune du module SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) doit commencer vers minuit samedi heure japonaise (vendredi 15H00 GMT) et doit durer environ 20 minutes, selon l'agence spatiale nippone Jaxa.

Cet engin non habité de petite taille (2,4 m de long pour 1,7 m de large et 2,7 m de haut) doit non seulement alunir, mais aussi se poser dans un rayon de 100 mètres par rapport à sa cible, rayon considéré comme un haut degré de précision. D'où son surnom de "Moon Sniper".

Il est courant que les engins lunaires se posent à plusieurs kilomètres de leur cible, ce qui peut compliquer leurs missions d'exploration. Et l'alunissage est plus difficile que de se poser sur des astéroïdes - une performance déjà réalisée, y compris par la Jaxa - car la gravité sur la Lune est plus forte que sur de petits corps célestes.

Se poser avec précision sur la Lune est "un énorme enjeu" pour SLIM, a expliqué à l'AFP Emily Brunsden, directrice de l'Astrocampus de l'université de York.