La Nobel de littérature Elfriede Jelinek compare le Hamas aux nazis

Et "comme les nazis lors de l'invasion de la Pologne", le Hamas dit "massacrer, violer et torturer en riposte", estime l'intellectuelle, évoquant "une rage de destruction inconditionnelle" qui scelle leur perte.

Elle dénonce aussi "la prise en otage des Palestiniens innocents" par le Hamas "sur leur bande de terre surpeuplée" et les rassemblements en Europe contre les frappes israéliennes.

Plus les manifestants "affirment la légitimité et la droiture de leur action en criant et en insultant, partout, même ici, devant la cathédrale Saint-Étienne de Vienne (...), plus le vide s'installe, un vide aspirant", déplore l'auteure dont le père a été persécuté sous le national-socialisme pour ses origines juives.

"Tout échange est réduit en cendres (...) Nous ne voyons que la fumée noire qui s'envole et l'horreur qui reste", conclut-elle.